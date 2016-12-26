В Иркутской области не фиксируются новые случаи отравления метанолом

Проверки торговых точек и предприятий общепита продолжаются
Пока не зафиксировано новых случаев отравления метиловым спиртом на территории Иркутска. Об этом сказал директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев на заседании оперативного штаба.
Тем не менее проверки торговых точек и кафе на предмет торговли контрафактным алкоголем и спиртосодержащей продукцией продолжаются с 22 декабря, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.
В частности, в эти выходные в девяти из 94 проверенных торговых точек были выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции.
Как писали «Известия», число погибших от отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 76 человек — в минувшие выходные скончался один из пострадавших.