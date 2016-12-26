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Милонов предложил лишить Бабченко и Рынску российского гражданства

По мнению депутата, за некорректные высказывания они должны быть высланы из страны

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой лишить российского гражданства журналистов Аркадия Бабченко и Божену Рынску за крайне некорректные высказывания по поводу крушения Ту-154 и гибели людей.

Оба должны быть высланы из России, а их имущество распродано с аукциона, считает Милонов. А вырученные средства парламентарий предлагает направить в благотворительный форд Елизаветы Глинки, написал депутат на своей станице в Facebook, пишет «Русская планета».

Напомним, в соцсетях набирает обороты акция #БоженуКОтвету, организованная общественным движением АгитПолк. Идет сбор подписей под петицией о лишении Божены Рынски гражданства и запрете ей въезда в Россию. Поводом для этого послужило ее злорадство в связи с гибелью в авиакатастрофе журналистов НТВ.

Ту-154 разбился в воскресенье после вылета из аэропорта Адлера. Воздушное судно перевозило журналистов и участников ансамбля имени Александрова на базу Хмеймим в Сирии.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в понедельник траура в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека. 

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Милонов предложил лишить Бабченко и Рынску российского гражданства

По мнению депутата, за некорректные высказывания они должны быть высланы из страны

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