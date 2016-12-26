Милонов предложил лишить Бабченко и Рынску российского гражданства

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой лишить российского гражданства журналистов Аркадия Бабченко и Божену Рынску за крайне некорректные высказывания по поводу крушения Ту-154 и гибели людей.

Оба должны быть высланы из России, а их имущество распродано с аукциона, считает Милонов. А вырученные средства парламентарий предлагает направить в благотворительный форд Елизаветы Глинки, написал депутат на своей станице в Facebook, пишет «Русская планета».

Напомним, в соцсетях набирает обороты акция #БоженуКОтвету, организованная общественным движением АгитПолк. Идет сбор подписей под петицией о лишении Божены Рынски гражданства и запрете ей въезда в Россию. Поводом для этого послужило ее злорадство в связи с гибелью в авиакатастрофе журналистов НТВ.

Ту-154 разбился в воскресенье после вылета из аэропорта Адлера. Воздушное судно перевозило журналистов и участников ансамбля имени Александрова на базу Хмеймим в Сирии.



Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в понедельник траура в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека.

