Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В РФ приостановили продажу спиртосодержащей продукции на 30 суток

Речь идет о непищевых продуктах с содержанием этилового спирта более 25%

Рocпотребнaдзop запретил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции», — говорится в документе.

В нем отмечается, что запрет не касается парфюмерной продукции и стeклooмывaющих жидкостей.

Кроме того, в постановлении подчеркивается необходимость активизации работы по информированию населения о том, что употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции может представлять опасность для жизни и здоровья граждан.

Упомянутое постановление зарегистрировано Минюстoм России и вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее газета «Известия» писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%.

Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.

В связи со случившимся президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране и до 31 марта 2017 года поручил подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Читайте также:

В России на месяц запретят продажу непищевого алкоголя

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В РФ приостановили продажу спиртосодержащей продукции на 30 суток

Речь идет о непищевых продуктах с содержанием этилового спирта более 25%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке