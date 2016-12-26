В РФ приостановили продажу спиртосодержащей продукции на 30 суток

Речь идет о непищевых продуктах с содержанием этилового спирта более 25%
Рocпотребнaдзop запретил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции», — говорится в документе.
В нем отмечается, что запрет не касается парфюмерной продукции и стeклooмывaющих жидкостей.
Кроме того, в постановлении подчеркивается необходимость активизации работы по информированию населения о том, что употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции может представлять опасность для жизни и здоровья граждан.
Упомянутое постановление зарегистрировано Минюстoм России и вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее газета «Известия» писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%.
Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.
В связи со случившимся президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране и до 31 марта 2017 года поручил подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
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