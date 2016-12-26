В РФ приостановили продажу спиртосодержащей продукции на 30 суток

Рocпотребнaдзop запретил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток.



Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции», — говорится в документе.



В нем отмечается, что запрет не касается парфюмерной продукции и стeклooмывaющих жидкостей.



Кроме того, в постановлении подчеркивается необходимость активизации работы по информированию населения о том, что употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции может представлять опасность для жизни и здоровья граждан.



Упомянутое постановление зарегистрировано Минюстoм России и вступает в силу со дня официального опубликования.



Ранее газета «Известия» писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%.



Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.



В связи со случившимся президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране и до 31 марта 2017 года поручил подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.