ЕК призвала Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети

Глава комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что доверие является наиболее важным активом интернет-ресурсов
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Facebook и Google бороться с дезинформацией и фейковыми новостями в сети.
Об этом политик заявил в интервью изданию медиагруппы Funke.
Он подчеркнул, что противодействие деизинформации в интересах интернет-компаний, поскольку «доверие является наиболее важным активом для них».
Кроме того, Жан-Клод Юнкер отметил, что социальными СМИ необходимо устанавливать стандарты для избежания различных манипуляций.
Ранее Христианско-демократический союз и СДПГ заявили о планах внести законопроект, который обяжет социальные сети бороться с ложными сообщениями в интернете. При отказе от удаления фейковых новостей интернет-ресурсам будет грозить штраф до €500 тыс.
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