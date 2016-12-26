ЕК призвала Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Facebook и Google бороться с дезинформацией и фейковыми новостями в сети.



Об этом политик заявил в интервью изданию медиагруппы Funke.

Он подчеркнул, что противодействие деизинформации в интересах интернет-компаний, поскольку «доверие является наиболее важным активом для них».

Кроме того, Жан-Клод Юнкер отметил, что социальными СМИ необходимо устанавливать стандарты для избежания различных манипуляций.

Ранее Христианско-демократический союз и СДПГ заявили о планах внести законопроект, который обяжет социальные сети бороться с ложными сообщениями в интернете. При отказе от удаления фейковых новостей интернет-ресурсам будет грозить штраф до €500 тыс.