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ЕК призвала Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети

Глава комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что доверие является наиболее важным активом интернет-ресурсов

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Facebook и Google бороться с дезинформацией и фейковыми новостями в сети.

Об этом политик заявил в интервью изданию медиагруппы Funke.

Он подчеркнул, что противодействие деизинформации в интересах интернет-компаний, поскольку «доверие является наиболее важным активом для них».

Кроме того, Жан-Клод Юнкер отметил, что социальными СМИ необходимо устанавливать стандарты для избежания различных манипуляций.

Ранее Христианско-демократический союз и СДПГ заявили о планах внести законопроект, который обяжет социальные сети бороться с ложными сообщениями в интернете. При отказе от удаления фейковых новостей интернет-ресурсам будет грозить штраф до €500 тыс.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

ЕК призвала Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети

Глава комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что доверие является наиболее важным активом интернет-ресурсов

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