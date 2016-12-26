В российских городах проходят акции в память жертв катастрофы Ту-154

В ряде российских городов проходят акции в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154, в которой 25 декабря погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Памятные акции проходят не только в Москве, но и в Севастополе, Сочи и других городах. В столице улица, где находится здание ансамбля имени Александрова, оцеплено полицией, дежурит карета «скорой». Люди несут цветы также к офису благотворительного фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка.

К настоящему времени в Москве уже доставлены 10 тел погибших, а также части обломков самолета, найденных в море, — их направят на судебно-медицинскую экспертизу и опознания, сообщает ОТР.

Рассматриваются две основных версии катастрофы: техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Об этом заявили в комиссии по расследованию ЧП. Независимые эксперты не исключают и возможность теракта.



«Нашли стойку шасси, хотя самолет убирает после взлета шасси сразу. Она была бы в гондоле у самолета, а почему она оказалась в воде — вот это вопрос. В воде она может оказаться в том случае, если каким-то образом оттуда выпала, а выпасть может только в том случае, каким-то воздействием внутренним, не буду говорить каким, но вы понимаете», — сказал Андрей Красноперов, летчик-инструктор 1 класса.

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