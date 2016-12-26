Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж разбившегося Ту-154

Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж разбившегося самолета Ту-154, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

По предварительным данным, обломки находятся на глубине 27 м в одной миле от берега, передает «РИА Новости».

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. В настоящее время спасатели нашли тела 11 погибших и 154 фрагмента самолета. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.



26 декабря официально объявлено днем национального траура в России.