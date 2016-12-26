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ВС отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

20 июля присяжные на повторном процессе признали подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве

Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам дела «приморских партизан» по эпизоду об убийстве четверых жителей Кировского района Приморского края.

С протестом против оправдательного приговора Вадиму Ковтуну, Алексею Никитину, Александру Ковтуну, Максиму Кириллову и Владимиру Илютикову в суд обратилась прокуратура, передает агентство «РИА Новости».

Напомним, 20 июля 2016 года присяжные Приморского краевого суда во Владивостоке на повторном процессе по делу признали подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве 27 сентября 2009 года.

«Приморские партизаны» — неофициальное название группировки из шести человек, скрывавшихся в тайге. Члены группы обвинялись в четырех убийствах и трех покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизме, разбое, кражах, угонах машин и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, «партизаны» вышли на тропу войны осенью 2009 года. Организаторами банды стали Александр Ковтун и бывший нацбол Александр Сухорада, которые вовлекли в нее Вадима Ковтуна, сбежавшего из армии Александра Сладких, а также Илютикова, Кириллова, Никитина и Савченко.

Суд над ними идет с 2011 года. Процесс затягивался из-за отсутствия возможности сформировать коллегию присяжных. Затем задержки происходили из-за похищения трех томов уголовного дела, на восстановление материалов которых ушло несколько месяцев.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

ВС отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

20 июля присяжные на повторном процессе признали подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве

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