С топ-менеджеров банка «Пушкино» требуют взыскать 14,8 млрд рублей

Заявление о привлечении бывших руководителей подмосковного банка «Пушкино», признанного банкротом в 2013 году, к субсидиарной ответственности на сумму около 14,8 млрд рублей подало в арбитражный суд Московской области Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении АСВ, являющимся конкурсным управляющим банка.

Заявление АСВ суд принял к производству 13 декабря. Рассмотрение назначено на 30 января, передает «Прайм».



К субсидиарной ответственности агентство требует привлечь бывшего акционера банка «Пушкино» Алексея Алякина, а также еще 11 контролирующих лиц кредитной организации.

В перечень требований кредиторов банка «Пушкино» по состоянию на 1 декабря 2016 года включены требования на 25,6 млрд рублей. Требования кредиторов первой очереди (более 10 тыс. вкладчиков-физлиц) составляют 23,3 млрд рублей.



Размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, составил около 1,4 млрд рублей, по данным агентства по страхованию вкладов.

Банк «Пушкино» был признан банкротом Арбитражным судом Московской области в декабре 2013 года. Тогда же в нем было открыто и конкурсное производство.



На тот момент отзыв лицензии у банка «Пушкино» стал самым крупным страховым случаем с предварительными выплатами вкладчикам в размере 20,2 млрд рублей.