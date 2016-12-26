Казахстан и Россия договорились о полетах из аэропорта Жуковский

Авиационные власти России и Казахстана достигли соглашения о полетах из подмосковного аэропорта Жуковский.



Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минтранс.



Летать по маршрутам Жуковский–Астана и Жуковский–Алма-Аты самолеты будут семь раз в неделю.

Планируется, что весной из Жуковского будут совершаться рейсы в Тель-Авив, Стамбул и Баку.

Между тем, как ранее писали «Известия», 23 декабря Минтранс Таджикистана приостановил полеты «Уральских авиалиний» из четырех российских городов в Душанбе.



Как заявили представители таджикских авиационных властей, это стало реакцией на приостановку Москвой рейсов авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.



Конфликт между сторонами возник вокруг рейсов из Жуковского в Таджикистан. Душанбе обвинял Москву в том, что она без согласования с таджикской стороной назначила на это направление второго перевозчика — авиакомпанию «Ямал».