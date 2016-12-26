МЧС опровергло сообщение об обнаружении фюзеляжа Ту-154

Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ опроверг сообщение СМИ об обнаружении фюзеляжа самолета Ту-154, потерпевшего крушение в понедельник в Черном море.

Представитель ведомства пояснил, что водолазы нашли крупные обломки самолета на глубине 27 м.

«Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат «Фалькон» для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя экстренных служб.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией в понедельник в России объявлен траур.