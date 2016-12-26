Грушко: Россия готова к восстановлению военных связей с НАТО

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил о готовности Москвы к восстановлению военных связей с альянсом. Об этом дипломат сообщил в ходе видеомоста Москва–Брюссель.

Александр Грушко отметил, что для деэскалации напряженности сторонам необходимо установить связи в военной сфере.

«Российская Федерация к этому готова, и на предыдущем заседании Совета Россия–НАТО наши военные сформулировали целый ряд предложений», — приводит «РИА Новости» слова представителя России при Организации Североатлантического договора.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют признал, что Россия не собирается нападать на альянс.

При этом генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что Совет Россия–НАТО является важной площадкой для диалога между сторонами и альянс нацелен на конструктивные отношения с Москвой.