Три цеха по производству контрафактного алкоголя закрыли под Иркутском

Полицейские пресекли деятельность трех подпольных цехов по производству алкоголя под Иркутском, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в городе также выявили более 50 административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным.

Представитель МВД добавила, что полицейские изъяли из незаконного оборота более 65 тыс. л спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тыс. л «Боярышника», передает «РИА Новости».



Волк отметила, что на въездах в область задержаны 13 машин, перевозивших свыше 31 тыс. л спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов.

Напомним, число жертв массового отравления в Иркутске достигло 77 человек.