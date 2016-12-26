30 человек погибли при крушении судна с футбольной командой в Уганде

Судно с игроками футбольной команды и болельщиками перевернулось на озере Альберт в Уганде. В результате инцидента погибло не менее 30 человек, сообщила местная полиция.

Как передает агентство France-Presse, кораблекрушение произошло накануне, 25 декабря, когда в мире отмечали католическое Рождество.

«Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее на востоке Китая в провинции Фуцзянь столкнулись рыболовецкое и грузовое суда. В результате инцидента одно из них затонуло, 11 человек пропали без вести.