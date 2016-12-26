Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

30 человек погибли при крушении судна с футбольной командой в Уганде

Инцидент произошел во время празднования католического Рождества

Судно с игроками футбольной команды и болельщиками перевернулось на озере Альберт в Уганде. В результате инцидента погибло не менее 30 человек, сообщила местная полиция.

Как передает агентство France-Presse, кораблекрушение произошло накануне, 25 декабря, когда в мире отмечали католическое Рождество.

«Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее на востоке Китая в провинции Фуцзянь столкнулись рыболовецкое и грузовое суда. В результате инцидента одно из них затонуло, 11 человек пропали без вести.

Читайте также:

Крушение Ту-154: ушедшие в небо

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

30 человек погибли при крушении судна с футбольной командой в Уганде

Инцидент произошел во время празднования католического Рождества

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке