Кустурица: гибель артистов при крушении Ту-154 — невосполнимая утрата

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал невосполнимой утратой гибель музыкантов ансамбля имени Александрова при крушении самолета Ту-154 Минобороны в Сочи.

«Ничего не могло сравниться с хором Александрова! Их пение трогало нас до глубины души. Мы играли вместе, и никогда до того или после я не чувствовал такую неповторимую силу людских голосов», — передает агентство СРНА слова Эмира Кустурицы.

Он подчеркнул, что музыка, исполняемая ансамблем, пробуждала возвышенные чувства и ему было каждый раз тяжело сдерживать слезы, когда он слушал ее.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение утром 25 декабря. Он должен был доставить музыкантов из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.