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Кустурица: гибель артистов при крушении Ту-154 — невосполнимая утрата

Режиссер подчеркнул, что пение участников ансамбля имени Александрова трогало его до глубины души

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал невосполнимой утратой гибель музыкантов ансамбля имени Александрова при крушении самолета Ту-154 Минобороны в Сочи.

«Ничего не могло сравниться с хором Александрова! Их пение трогало нас до глубины души. Мы играли вместе, и никогда до того или после я не чувствовал такую неповторимую силу людских голосов», — передает агентство СРНА слова Эмира Кустурицы.

Он подчеркнул, что музыка, исполняемая ансамблем, пробуждала возвышенные чувства и ему было каждый раз тяжело сдерживать слезы, когда он слушал ее.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение утром 25 декабря. Он должен был доставить музыкантов из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Кустурица: гибель артистов при крушении Ту-154 — невосполнимая утрата

Режиссер подчеркнул, что пение участников ансамбля имени Александрова трогало его до глубины души

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