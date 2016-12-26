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Тела еще двух погибших в катастрофе Ту-154 обнаружены в Черном море

Ранее были найдены тела 11 пассажиров разбившегося самолета

Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Тела еще двух погибших в катастрофе Ту-154 обнаружены в Черном море

Ранее были найдены тела 11 пассажиров разбившегося самолета

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