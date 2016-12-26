Тела еще двух погибших в катастрофе Ту-154 обнаружены в Черном море

Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

