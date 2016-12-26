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Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Подпись под документом поставила в том числе Киргизия

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президенты стран Евразийского экономического союза, включая Киргизию, подписали Таможенный кодекс союза, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Ранее он сообщал, что три страны подписали Таможенный кодекс, за исключением Киргизии.

По словам Саркисяна, Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила, передает «РИА Новости».

«Со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность», — пояснил он.

По его словам, киргизская сторона предлагает уточнить формулировку относительно снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодексПодпись под документом поставила в том числе Киргизия

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