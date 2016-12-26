В Москве опознано тело первой жертвы крушения Ту-154

Тело первой жертвы катастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем уже опознано, сообщил источник в медицинских службах столицы.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — приводит ТАСС сообщение источника. Имя жертвы не уточняется.

Собеседник агентства отметил, что для оказания помощи родным и близким погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, участники ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. Понедельник объявлен в России днем национального траура в связи с трагедией.