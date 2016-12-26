Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве опознано тело первой жертвы крушения Ту-154

Для оказания помощи родным и близким погибших дежурят бригады медиков и психологов

Тело первой жертвы катастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем уже опознано, сообщил источник в медицинских службах столицы.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — приводит ТАСС сообщение источника. Имя жертвы не уточняется.

Собеседник агентства отметил, что для оказания помощи родным и близким погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, участники ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. Понедельник объявлен в России днем национального траура в связи с трагедией.

Читайте также:

Крушение Ту-154: ушедшие в небо

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В Москве опознано тело первой жертвы крушения Ту-154

Для оказания помощи родным и близким погибших дежурят бригады медиков и психологов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке