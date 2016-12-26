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Фильм «Мой друг доктор Лиза» бесплатно покажут в кинотеатре «Пионер»

Сеанс назначен на 28 декабря

В московском кинотеатре «Пионер» 28 декабря состоится бесплатный показ документального фильма «Мой друг доктор Лиза», посвященного памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

«Вход на показ бесплатный. Начало в 19.10. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18.30», — сообщается на сайте кинотеатра.

Картина была снята в 2010 году и рассказывает о деятельности Елизаветы Глинки. Фильм показывает Доктора Лизу такой, какой она была в обычной, повседневной жизни.

Елизавета Глинка находилась на борту военного Ту-154, который вылетел из Москвы в Сирию и потерпел крушение над Черным морем вскоре после дозаправки в Сочи. Также в самолете находились 64 артиста ансамбля имени Александрова и девять тележурналистов.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Фильм «Мой друг доктор Лиза» бесплатно покажут в кинотеатре «Пионер»

Сеанс назначен на 28 декабря

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