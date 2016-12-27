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На орбите создадут искусственную жизнь

«Роскосмос» готовит эксперимент по самосборке органов на МКС

Фото: roscosmos.ru

Российские ученые одобрили подготовку и проведение на борту Международной космической станции уникального эксперимента по 3D-печати живых тканей. После этого начнется согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента на МКС.

По словам Валентина Уварова, директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»),  эксперимент получил шифр  «Магнитный 3D-биопринтер».

— В настоящее время разработан проект технического задания на космический эксперимент «Исследование возможности трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля» и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО «РКК «Энергия» (головная организация «Роскосмоса» по пилотируемым программам. — «Известия»), — рассказал Валентин Уваров. —  Следующий этап предусматривает разработку и согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента. 

Предполагаемую дату эксперимента в ОРКК не называют.

— Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа, — говорит Уваров. — Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции «Роскосмоса» и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС.

В подготовке и реализации эксперимента по заказу российской компании «3Д Биопринтинг Солюшенс» будут задействованы РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Заместитель директора ИМБП, член-корреспондент РАН Людмила Буравкова отметила, что планируемый эксперимент имеет высокую научную значимость «для понимания вклада гравитационного фактора в морфогенез тканей и его перспективность при разработке новых направлений медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в дальний космос».

Ранее глава ИМБП Олег Орлов заявлял «Известиям», что  ФАНО совместно с «Роскосмосом» составляют межведомственную программу, которая будет утверждаться и финансироваться ФАНО и госкорпорацией.  Эта программа будет направлена на фундаментальные исследования, создающие задел для перспективных технологий, которые понадобятся в ходе межпланетных экспедиций. Среди таких технологий глава ИМБП выделил технологии «киборгизации» — придание дополнительной защиты органам человека от радиации и иных воздействий космического пространства. 

— Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности, от радиации органов искусственными, — отмечал Олег Орлов.

Разумеется, если замена органов планируется для осуществления длительных перелетов, то логично с самого начала пытаться осваивать технологии биопринтинга в условиях космоса. Впрочем, это не единственный резон для проведения эксперимента на МКС. Ученые отмечают, что биопечать в невесомости позволяет использовать не аддитивный метод печати (когда наносится слой за слоем), а так называемый формативный, когда объект создается одновременно с разных сторон по типу лепки снежка.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

На орбите создадут искусственную жизнь

На орбите создадут искусственную жизнь«Роскосмос» готовит эксперимент по самосборке органов на МКС

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