Тамбовчане почтили память погибшего в авиакатастрофе генерала Халилова

Жители Тамбова почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем солистов ансамбля имени Александрова и генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Главный военный дирижер России Валерий Халилов неоднократно выступал на тамбовской сцене и был музыкальным руководителем фестиваля духовых оркестров в Тамбове. По его инициативе в областной столице был возведен памятник композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», Валерий Халилов дружил с музыкантами Губернаторского духового оркестра и они не один раз выступали на одной сцене. В мае 2016 года генерал-лейтенант Халилов был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью».



Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека: генерал-лейтенант Валерий Халилов, общественный деятель Елизавета Глинка, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и сотрудники оборонного ведомства.

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