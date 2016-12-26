Тело одного из членов экипажа Ту-154 нашли в море под Сочи

Тело, предположительно, одного из членов экипажа разбившегося Ту-154 найдено на месте крушения самолета.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании.

Он отметил, что фрагменты воздушного судна погружены в донный ил, что затрудняет водолазные работы.

Напомним, на месте крушения самолета были обнаружены тела еще двух погибших.



Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

