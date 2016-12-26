Водолазы подняли около 70 фрагментов тел жертв авиакатастрофы Ту-154

Водолазы подняли около 70 фрагментов тел погибших в результате катастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщил источник в силовых структурах.



Как передает ТАСС, во время подъема крупных объектов фюзеляжа было обнаружено тело командира экипажа.

«При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — пояснил источник. Он также отметил, что на берег были подняты еще 70 фрагментов тел жертв авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией в понедельник по стране объявлен национальный траур.