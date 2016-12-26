Итоговое совещание правительства в этом году члены кабинета министров начали с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море. На борту находились 92 человека: 9 журналистов («Первого канала», НТВ и «Звезды»), 64 музыканта Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).



— От имени правительства Российской Федерации хотел бы еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших, — сказал в начале совещания Дмитрий Медведев.



Напомним, что борт Ту-154 совершил дозаправку в Адлере после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Спустя несколько минут после взлета воздушное судно пропало с радаров. Пассажиры самолета летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, участвующих в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.



— В настоящее время на месте катастрофы продолжается поисковая операция, проводится экспертиза, происходят следственные действия. Мы окажем всю необходимую поддержку семьям погибших, — заверил глава кабинета министров.

По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы, которую возглавил министр транспорта Максим Соколов. «Комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося и для оказания помощи семьям погибших», — уточнили ранее в правительстве.



Глава Минтранса доложил, что за истекшие сутки было проведено два заседания. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. В ней задействовано более 3,5 тыс. человек, 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов, а также воздушные судна и беспилотные летательные аппараты.



К поиску присоединятся семь судов Черноморского флота, Министерство обороны в ближайшее время доставлит два глубоководных аппарата Российского географического общества.



— Продолжается обследование береговой черты с целью визуального обнаружения. Поскольку в районе крушения сильное течение в сторону Абхазии и достаточно большой разброс обломков самолета, то по поручению президента и премьер-министра Республики Абхазия также привлечены группировки чрезвычайных сил к данной поисково-спасательной операции, — рассказал Максим Соколов.



Министр транспорта добавил, что за прошедшие сутки по линии Минобороны прошли первые встречи с родственниками погибших, им оказывается необходимая психологическая поддержка.



— Комиссией было принято решение, что все необходимые мероприятия, связанные с опознанием, будут проводиться в Москве. Мы призвали родственников погибших находиться именно в столице, где можно обратиться на «горячую линию» Министерства обороны, но с теми родственниками, которые прибывают в Сочи, тоже проводится необходимая работа, — уточнил глава правительственной комиссии.



Электронная виза для Дальнего Востока



После доклада главы Минтранса в связи с катастрофой над Черным морем кабинет министров перешел к текущей повестке заседания, в рамках которой планировалось рассмотреть, помимо прочего, облегченный визовый режим для иностранцев на территории Свободного порта Владивосток.



Минвостокразвития внесло на рассмотрение кабинета министров законопроект, согласно которому предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз сроком действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.



— Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны уникальным решением. Оформление станет более доступным, достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Консульский сбор в данном случае не взимается, — заявил Дмитрий Медведев.



По мнению премьер-министра, принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов.

Гостиницы станут звездными



На заседании обсудили и поправки в действующий федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Изменения предусматривают поэтапное введение обязательной классификации отелей и гостиниц на территории России. С 1 января 2018 года — в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019-го — в отношении гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2020 года — в отношении всех гостиниц и других средств размещения.



— Вводится обязательная классификация гостиниц по уровню сервиса, чтобы те, кто путешествует по нашей стране, могли рассчитывать на услуги, которые адекватны заплаченным деньгам, но и прекратилась практика, когда сами гостиницы приукрашивают действительность. Те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, — сказал Дмитрий Медведев.



Классификацией отелей и гостиниц будут заниматься специальные организации, аттестованные сроком на три года.



Законопроект также предполагает введение запрета на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.



Предусмотрена и система штрафов, однако, по мнению премьер-министра, суммы указаны незначительные.



— В законопроекте штрафы носят, на мой взгляд, абсолютно символический характер. Какую гостиницу можно напугать штрафом 7 тыс. рублей, я не знаю. Надо посмотреть законопроект на предмет увеличения ответственности. Тем более нам в 2018 году нужно принять большой поток туристов. Приедут люди, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Всё должно быть безукоризненно, — подытожил премьер.

