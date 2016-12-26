Полузащитник «Анжи» Бериша в скором времени перейдет в «Терек»

Новый участник клуба отправится с командой на зарубежные сборы в зимнее трансферное окно
Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша планирует в ближайшее время перейти в команду «Терека», сообщила пресс-служба грозненского клуба.
По информации спортивной организации, соответствующая договоренность была достигнута между президентом «Терека» Магомедом Даудовым и руководством «Анжи».
«В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года», — указано в сообщении на сайте «Терека».
Новый участник клуба должен отправиться с командой на зарубежные сборы в зимнее трансферное окно.
На счету 25-летнего Бернарда Бериша в текущем розыгрыше РФПЛ 17 матчей, три гола и два результативных паса.
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