Полузащитник «Анжи» Бериша в скором времени перейдет в «Терек»

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша планирует в ближайшее время перейти в команду «Терека», сообщила пресс-служба грозненского клуба.



По информации спортивной организации, соответствующая договоренность была достигнута между президентом «Терека» Магомедом Даудовым и руководством «Анжи».

«В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года», — указано в сообщении на сайте «Терека».

Новый участник клуба должен отправиться с командой на зарубежные сборы в зимнее трансферное окно.

На счету 25-летнего Бернарда Бериша в текущем розыгрыше РФПЛ 17 матчей, три гола и два результативных паса.