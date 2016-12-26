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Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154

Это летчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны РФ Оксана Бадрутдинова

Опознаны тела двух погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

Это летчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны РФ Оксана Бадрутдинова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, процедура опознания продолжается.

Ранее сообщалось, что водолазы подняли около 70 фрагментов тел погибших в результате катастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщил источник в силовых структурах.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154

Это летчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны РФ Оксана Бадрутдинова

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