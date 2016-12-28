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Новый год будет теплее

В ночь на 1 января синоптики прогнозируют в Центральной России температуру около нуля и небольшой снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Температура воздуха в Центральной России к последним дням года установится около нулевой отметки. Новогоднюю ночь москвичи встретят без сильных морозов и обильного снегопада.

— В течение этой недели мы будем наблюдать так называемый волновой процесс, — сказал «Известиям» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Вторник был самым теплым днем. В среду ночью в Москве будет минус 4 – минус 2, по области до минус 6 градусов. Дневная температура тоже будет отрицательной — минус 1 – минус 3. Положительных значений в среду мы не прогнозируем.

Самым холодным днем предновогодней недели метеорологи называют четверг. Ночью температура в Москве опустится до 7–8 градусов мороза, а по области — до минус 10, днем до минус 5 градусов. Ночь на пятницу тоже будет относительно холодной — минус 5–10 градусов. Правда, уже днем пятницы температура подойдет к нулевой отметке.

— Дальше начнется повышение температуры, — рассказал Роман Вильфанд. – В субботу ночные температуры будут минус 3 – минус 4, дневные — от минус 2 до плюс 2. И в новогоднюю ночь температура будет от нуля до минус 7 градусов. Это будет зависеть от района. Мы прогнозируем высокое давление, и в тех регионах Московской области, где не будет облаков, будет более интенсивное выхолаживание и температура будет понижаться. А там, где будет плотная облачность, установится температура 0 – минус 1 градус.

Глава Росгидрометцентра отметил, что всю нынешнюю неделю температура будет выше нормы.

— В среду будет на 4–5 градусов теплее, чем обычно, в четверг — на 2–4 градуса. В новогоднюю ночь температура установится выше средних многолетних значений на 4–5 градусов, — рассказал Вильфанд.

Сильного ветра, который местами наблюдался в начале недели в Московском регионе, на оставшиеся до Нового года дни синоптики не прогнозируют.

— Значительных осадков мы не ожидаем. Начиная со среды будет только небольшой снег, — заключил глава Гидрометцентра.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Новый год будет теплее

Новый год будет теплееВ ночь на 1 января синоптики прогнозируют в Центральной России температуру около нуля и небольшой снег

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