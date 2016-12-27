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Парковка в Москве во время новогодних каникул будет бесплатной

Зона платной парковки будет работать в обычном режиме 31 декабря

Парковаться бесплатно в Москве можно будет в течение всех новогодних каникул, с 1 по 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Собеседник агентства отметил, что 31 декабря парковка будет платной.

«С 1 по 8 января парковаться можно будет бесплатно, в этот период действуют так называемые парковочные каникулы. А 31 декабря — суббота, поэтому парковка будет платной», — сказал собеседник агентства.

В зоне платной парковки в Москве можно бесплатно парковаться по воскресеньям и государственным праздникам.

Напомним, с 26 декабря платные парковки появились еще на 206 улицах Москвы, в местах наибольшего притяжения автомобилей.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Парковка в Москве во время новогодних каникул будет бесплатной

Зона платной парковки будет работать в обычном режиме 31 декабря

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