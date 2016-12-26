В 17 районах Москвы впервые открываются платные парковки

С сегодняшнего дня, 26 декабря, в Москве произойдет очередное расширение платного парковочного пространства, передает ТАСС. В общей сложности оно коснется 47 районов столицы, в 17 из которых платные парковки появятся впервые.

Расширение затронет 206 улиц, это 4% от общего их количества в городе. В департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что при выборе мест расположения новых платных парковок ориентировались на исследования загруженности уже существующих парковочных мест, очагов повышенной аварийности и сложной транспортной обстановки, а также районов, «где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя».

В результате, пояснили в транспортном ведомстве столицы, новые платные парковки появятся возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, остановок наземного транспорта, станций метро и железной дороги.

В частности, парковочные места организованы около станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская».

Из торговых центров для расширения платного парковочного пространства московские власти выбрали «Золотой Вавилон», «Каширский Двор», «Экспострой», «Перовский», «Бородино Плаза», «Тушино», «Весна», «Авиапарк», «Гудзон», «Огородный» и «Ходынка».

Кроме того, новые платные парковки появятся с сегодняшнего дня возле станций Московского центрального кольца (МЦК) — «Хорошево», «Автозаводской», «Окружной», «Ботанического сада», «Бульвара Рокоссовского», «Крымской» и «Владыкино».

Как ранее писали «Известия», в середине декабря Государственная дума приняла закон о взимании платы за въезд в города. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что до реализации этой законодательной меры в России «еще очень-очень далеко».