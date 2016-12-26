Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям жертв катастрофы Ту-154

Семьям жителей Москвы, погибших при катастрофе с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, выплатят по 1 млн рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. «Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе москвичей», — подчеркнул градоначальник.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря, после вылета с аэродрома Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. В связи с трагедией в понедельник по стране объявлен национальный траур.