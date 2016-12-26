В интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску гражданства

На портале change.org опубликована петиция с требованием лишить гражданства РФ светского обозревателя Божену Рынску.

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление Рынски, которое она опубликовала в Facebook. Она выразила сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, но при этом поглумилась над смертью журналистов НТВ.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски «уродливым проявлением сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

В России интернет-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набирают 100 тыс. подписей на портале «Российская общественная инициатива».