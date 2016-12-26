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В интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску гражданства

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление светского обозревателя в связи с гибелью журналистов НТВ в катастрофе Ту-154

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

На портале change.org опубликована петиция с требованием лишить гражданства РФ светского обозревателя Божену Рынску.

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление Рынски, которое она опубликовала в Facebook. Она  выразила сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, но при этом поглумилась над смертью журналистов НТВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски «уродливым проявлением сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

В России интернет-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набирают 100 тыс. подписей на портале «Российская общественная инициатива».

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску гражданства

В интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску гражданства Поводом для создания обращения стало резонансное заявление светского обозревателя в связи с гибелью журналистов НТВ в катастрофе Ту-154

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