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Песков: слова Рынски о гибели журналистов НТВ — уродливое безумие

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что резкое осуждение подобных заявлений со стороны общественности абсолютно оправданно

Высказывания журналистки Божены Рынски о гибели сотрудников телеканала НТВ в авиакатастрофе Ту-154 являются уродливым проявлениям сумасшествия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие», — сообщил журналистам официальный представитель администрации главы государства.

Он также подчеркнул, что жесткая реакция общественности на подобные заявления абсолютно понятна и оправданна.

Ранее журналистка Божена Рынски на своей странице в социальной сети Facebook выразила сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, но при этом поглумилась над погибшими журналистами НТВ.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Песков: слова Рынски о гибели журналистов НТВ — уродливое безумие

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что резкое осуждение подобных заявлений со стороны общественности абсолютно оправданно

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