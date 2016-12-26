Замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области обвиняют в халатности

После массового отравления «Боярышником» в Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Его обвиняют в халатности.



По версии следствия, с мая 2016 года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области неоднократно поступали сообщения о незаконной реализации в регионе спиртосодержащей продукции. Жители Приангарья также предлагали надзорному органу наложить запрет на розничную продажу «Боярышника».



Следствие полагает, что Михаил Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений. Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника», передает Сибирское агентство новостей.

По последним данным, число жертв массового отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 77. В ходе расследования уголовного дела о производстве и торговле суррогатом задержано 19 человек, в их числе уроженцы Азербайджана.

Напомним, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

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