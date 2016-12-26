Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области обвиняют в халатности

Против Михаила Лужнова возбуждено уголовное дело

После массового отравления «Боярышником» в Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Его обвиняют в халатности.

По версии следствия, с мая 2016 года в управление Роспотребнадзора по Иркутской области неоднократно поступали сообщения о незаконной реализации в регионе спиртосодержащей продукции. Жители Приангарья также предлагали надзорному органу наложить запрет на розничную продажу «Боярышника».

Следствие полагает, что Михаил Лужнов не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений. Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника», передает Сибирское агентство новостей.

По последним данным, число жертв массового отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 77. В ходе расследования уголовного дела о производстве и торговле суррогатом задержано 19 человек, в их числе уроженцы Азербайджана.

Напомним, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

Читайте также:

В РФ приостановили продажу спиртосодержащей продукции на 30 суток

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области обвиняют в халатности

Против Михаила Лужнова возбуждено уголовное дело

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке