Суд отказался допрашивать Януковича по видеосвязи по делу о госизмене

Суд в Киеве отказался допрашивать экс-президента Украины Виктора Януковича по видеосвязи по заведенному против него делу о госизмене.

Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

«Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания», — цитирует юриста ТАСС.

По словам Сердюка, в Печерском районном суде Киева считают, что при наличии адвоката допрашивать обвиняемого по видеосвязи необязательно.

Юрист считает, что это грубое нарушение прав его подзащитного, Европейской конвенции по правам человека и вообще принципов уголовного права.

Такое решение позволило адвокату заявить об отводе судьи.

Обвинение Януковичу в госизмене предъявил в ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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