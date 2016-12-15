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Украинский суд санкционировал задержание экс-президента Януковича

С таким ходатайством выступила Главная военная прокуратура Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание экс-президента страны Виктора Януковича.

Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Януковича в государственной измене и нарушении конституции республики.

Напомним, что министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Дело так и осталось нераскрытым.

А Генпрокуратура обвиняет Януковича в получении взятки на сумму 26 млн гривен (около $1 млн) в период 2011–2012 годов.

Виктор Янукович в конце февраля 2014 года покинул Украину после отстранения от власти. Его отставкой официально завершился евромайдан.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Украинский суд санкционировал задержание экс-президента Януковича

Украинский суд санкционировал задержание экс-президента ЯнуковичаС таким ходатайством выступила Главная военная прокуратура Украины

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