Украинский суд санкционировал задержание экс-президента Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание экс-президента страны Виктора Януковича.



Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Януковича в государственной измене и нарушении конституции республики.



Напомним, что министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Дело так и осталось нераскрытым.

А Генпрокуратура обвиняет Януковича в получении взятки на сумму 26 млн гривен (около $1 млн) в период 2011–2012 годов.



Виктор Янукович в конце февраля 2014 года покинул Украину после отстранения от власти. Его отставкой официально завершился евромайдан.