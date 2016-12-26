За минувшие сутки в Сирии произошло 28 артобстрелов

Минобороны России сообщило о 28 обстрелах на территории Сирии за минувшие сутки. Боевики различных группировок вели огонь в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Дераа, в том числе 16 — в Дамаске, восемь — в Алеппо, два — в Хаме и два — в Дераа.

В Дамаске обстрелу со стороны группировки «Джейш аль-Ислам» подверглись Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-Эль-Фара, больница Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферма и участок шоссе около Харасты. Также соединения группировки «Ахрар-аш-Шам» вели автоматный огонь по районам Алеппо Лерамон и Хаий-Эль-Антари, сообщает сайт Минобороны.

Запрещенная в России группировка «Джебхат ан-Нусра» обстреляла из минометов и реактивных установок залпового огня кварталы Алеппо Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма, а также населенный пункт Шурфа.

Также под обстрелом находились населенные пункты Хауш-Эль-Фаддалия, Джаубар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Насри, Хирбат-Эль-Газала, Шейх-Мискин, Махарда и Хама.