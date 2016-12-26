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Немецкий ХСС намерен добиваться ужесточения законов против беженцев

Поводом стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке

Партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) намерена добиваться ужесточения законов против беженцев.

Об этом заявило издание «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на проект резолюции.

«Тот, кто угрожает нашему государству, теряет право на пребывание в нем», — цитирует ТАСС документ.

Законопроект предполагает предоставление широких полномочий полиции и контрразведке для облегчения высылки из страны склонных к насилию беженцев.

В частности, по предложению ХСС должен быть увеличен срок взятия под стражу мигрантов, которых должны выслать из страны.

Кроме того, по мнению депутатов бундесвера от партии, необходимо увеличение численности полиции и улучшение ее оснащения.

Поводом для законотворческой инициативы  стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке 19 декабря.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Немецкий ХСС намерен добиваться ужесточения законов против беженцев

Поводом стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке

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