Немецкий ХСС намерен добиваться ужесточения законов против беженцев

Поводом стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке
Партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) намерена добиваться ужесточения законов против беженцев.
Об этом заявило издание «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на проект резолюции.
«Тот, кто угрожает нашему государству, теряет право на пребывание в нем», — цитирует ТАСС документ.
Законопроект предполагает предоставление широких полномочий полиции и контрразведке для облегчения высылки из страны склонных к насилию беженцев.
В частности, по предложению ХСС должен быть увеличен срок взятия под стражу мигрантов, которых должны выслать из страны.
Кроме того, по мнению депутатов бундесвера от партии, необходимо увеличение численности полиции и улучшение ее оснащения.
Поводом для законотворческой инициативы стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке 19 декабря.
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