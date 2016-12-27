Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

«Ростех» и АФК «Система» задумали совместный проект

Корпорации намерены создать предприятие по выпуску электронного оборудования

Руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о возможном создании совместного предприятия с АФК «Система» по выпуску электронного оборудования. В частности речь идет о создании систем связи.

Предприятие может быть организовано на базе ростеховской «Росэлектроники» и принадлежащих «системе» РТИ и «Микрона». Пока не решено, какие доли в проекте будут у корпораций.

«Я не исключаю, что на следующий год появятся другие холдинги, которые будут готовы к приватизации. В частности, мы работаем с компанией АФК "Система" – господином Евтушенковым, — приводит слова Чемезова ТАСС.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что цель проекта является объединение активов, направленных на создание однотипной продукции. Чемезов дал понять, что вопрос о главенствующей роли в предприятии еще не решен, однако «Ростех» не против уступить контролирующую функцию.

Ясность должна будет внести АФК «Система», определившись с размером своей доли. От компании Евтушенкова комментарий по поводу участия в проекте пока не поступал.

Читайте также:

На Сухой Лог уже подали две заявки

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Ростех» и АФК «Система» задумали совместный проект

Корпорации намерены создать предприятие по выпуску электронного оборудования

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке