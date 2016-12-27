«Ростех» и АФК «Система» задумали совместный проект

Руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о возможном создании совместного предприятия с АФК «Система» по выпуску электронного оборудования. В частности речь идет о создании систем связи.

Предприятие может быть организовано на базе ростеховской «Росэлектроники» и принадлежащих «системе» РТИ и «Микрона». Пока не решено, какие доли в проекте будут у корпораций.

«Я не исключаю, что на следующий год появятся другие холдинги, которые будут готовы к приватизации. В частности, мы работаем с компанией АФК "Система" – господином Евтушенковым, — приводит слова Чемезова ТАСС.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что цель проекта является объединение активов, направленных на создание однотипной продукции. Чемезов дал понять, что вопрос о главенствующей роли в предприятии еще не решен, однако «Ростех» не против уступить контролирующую функцию.



Ясность должна будет внести АФК «Система», определившись с размером своей доли. От компании Евтушенкова комментарий по поводу участия в проекте пока не поступал.