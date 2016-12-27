Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

Минфин создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики.

Об этом заявил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил министр.

Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей.

Данное накопление, созданное за счет невыбранных лимитов в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.

Эксперты считают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики