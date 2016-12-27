Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

Дополнительные средства возможно будут направлены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса
Минфин создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики.
Об этом заявил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.
«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил министр.
Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей.
Данное накопление, созданное за счет невыбранных лимитов в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.
Эксперты считают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.
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