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Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

Дополнительные средства возможно будут направлены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса

Минфин создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики.

Об этом заявил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил министр.

Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей.

Данное накопление, созданное за счет невыбранных лимитов в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.

Эксперты считают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

Дополнительные средства возможно будут направлены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса

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