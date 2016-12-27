Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики

Минфин намерен создать резерв «для маневра» объемом 20–30 млрд рублей по плану поддержки экономики на 2017 год сверх тех 109 млрд рублей, которые Минэкономразвития уже заложило в антикризисный план. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», сообщил министр финансов Антон Силуанов. Эксперты считают, что дополнительные средства можно направить на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса.

Минэкономразвития внесло антикризисный план в правительство 13 декабря. Теперь Минфину предстоит проработать вопрос финансирования, что не так просто сделать из-за сложного бюджета-2017. В свою очередь, Минпромторг должен проработать конфигурацию плана.

— Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков. Плюс необходимо иметь еще и некоторый запас для маневра, примерно в объеме 20–30 млрд рублей, — заявил Антон Силуанов.

Резерв создается Минфином как техническая страховка на случай дополнительных трат по программам плана, которые пока еще не утверждены окончательно, пояснил «Известиям» источник, близкий к финансовому ведомству. Источник, знакомый с ходом подготовки антикризисных мер, добавил, что не понимает, зачем сейчас понадобился этот «запас», ведь в течение последних двух лет подобной «подушки» не было.

Как ранее сообщал «Известиям» замминистра экономического развития Олег Фомичев, курирующий разработку плана поддержки экономики, ведомство сформировало программу исходя из 108,75 млрд рублей финансирования. Он сообщал, что в нее включены оперативные меры в отношении секторов, которые испытывают сложности, а также мероприятия по мониторингу рынка труда и поддержке регионов. Программа предусматривает помощь автопрому, транспортному машиностроению, сельскому хозяйству и легкой промышленности. Более полные структурные предложения, как ожидается, будут готовы к маю 2017 года.

За счет чего будут финансироваться эти мероприятия? В конце года распорядители бюджетных средств традиционно не выбирают лимиты — эти условно «сэкономленные» средства и могут стать источником для программы поддержки экономики, отмечают эксперты. На них обычно и рассчитывает Минфин. Как отмечает ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, традиционно большая часть остатков формируется за счет статей по четвертому разделу «национальная экономика» — какие-то программы могут быть выполнены не полностью или недофинансированы.



По данным Казначейства за 11 месяцев, по разделу «национальная экономика» было израсходовано 1,75 трлн рублей при плане в 2,15 трлн рублей. Именно этот раздел попал под наибольшее сокращение лимитов при внесении последних поправок к бюджету-2016, потеряв более 400 млрд рублей. Однако обычно в декабре расходы увеличиваются, поэтому эксперты затрудняются предположить, какие средства удастся сэкономить по «национальной экономике».

При недостатке средств их можно изыскать за счет нефтегазовых доходов, полагает Андрей Чернявский. Бюджет-2017 сверстан исходя из цены $40 за баррель, но, по оценке большинства экспертов, среднегодовая стоимость сырья может находиться на уровне $50. По прогнозу Андрея Чернявского, в случае если цена на нефть будет на $10 выше заложенной Минфином, это может принести бюджету до 1 трлн рублей дополнительных доходов. Но эксперт подчеркивает, что более точная оценка зависит от курса рубля.

— Часть доходов при росте цен на нефть может «съесть» сильный рубль, — уточнил эксперт.

Если средства создаваемого резерва в 20–30 млрд рублей решено будет включить в план, то имеет смысл направить их на финансирование различных программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также докапитализацию Фонда развития промышленности, считает член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин.

— Благодаря этим мерам мы реально ощущаем запуск новых инновационных проектов. В этом году уже порядка 50% запросов идет на инвестиции, оборудование, запуск новых технологий, в том числе зарубежных. На месте МЭР я бы однозначно часть денег направил также на Фонд развития промышленности, это помогло бы промышленности встать на ноги, — сказал он.

Минфин не ответил на запрос «Известий».