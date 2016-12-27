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Москалькова посетила в украинском СИЗО российских военных

Содержащиеся под стражей Александр Баранов и Максим Одинцов попросили помочь заменить адвокатов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в украинском СИЗО содержащихся там российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом сообщили СМИ во вторник, 27 декабря.

«И один, и другой просили заменить защитника и просили помочь, потому что услуги адвокатов достаточно дорогостоящие», – цитирует «Lenta.ru» омбудсмена.

По ее словам, у российских военных, которых держат в СИЗО города Николаева жалоб на условия содержания не было.

Она добавила, что на данный момент наиболее сложным юридическим вопросом в деле Одинцова и Баранова является их статус гражданства.

Сами военные считают, что они отказались от гражданства Украины и даже сдали паспорта, перейдя в гражданство России.

На Украине заявляют, что так просто отказаться от подданства страны нельзя, нужен указ президента, которого не было.

Киев обвиняет Одинцова и Баранова в дезертирстве, поскольку в момент перехода в российское гражданство они служили в ВСУ.

Одинцова и Баранова похитили 20 ноября, на КПП Джанкой, куда их выманили якобы с целью отдать документы об учебе в украинском вузе.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Москалькова посетила в украинском СИЗО российских военных

Содержащиеся под стражей Александр Баранов и Максим Одинцов попросили помочь заменить адвокатов

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