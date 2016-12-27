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Авиакомпания Мексики заморозила рейсы с участием Sukhoi Superjet 100

В конструкции стабилизатора лайнеров этой серии выявлены недочеты

В Мексике временно прекращены полеты российского самолета Sukhoi Superjet 100. Такое решение авиакомпания Interjet приняла после сообщения о дефектах в конструкции лайнеров, сообщает «Интерфакс».

Заморозке перелетов Sukhoi Superjet предшествовало сообщение о том, что Росавиация вывела из эксплуатации несколько таких самолетов после того, как обнаружила дефекты в стабилизаторе, а именно — в проушинах верхних и нижних поясов установочных узлов.

Interjet использует свыше 20 Sukhoi Superjet, в интересах безопасности перевозчик временно отказался от них и начал проверку. Всего компании пришлось отменить 25 рейсов.

При этом Interjet отмечает высокий уровень надежности этих самолетов. В своем заявлении перевозчик подчеркивает, что случившееся не имеет отношение к катастрофе Ту-154 над Черным морем.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Авиакомпания Мексики заморозила рейсы с участием Sukhoi Superjet 100

В конструкции стабилизатора лайнеров этой серии выявлены недочеты

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