Дело «приморских партизан» в третий раз направлено в краевой суд

После отмены приговора по делу так называемых «приморских партизан» материалы вновь направлены на рассмотрение в краевой суд. Подсудимые в третий раз предстанут перед судом присяжных.

«Верховный суд направил материалы на новое рассмотрение на стадии судебного разбирательства. Это автоматически означает, что дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей», — приводит «Интерфакс» слова Олеси Моисеевой, адвоката одного из подсудимых, Максима Кириллова.

По словам защитника, новое рассмотрение дела может занять несколько месяцев. Освобожденные после оправдательного приговора летом 2016 года Алексей Никитин и Вадим Ковтун могут быть взяты под арест.

Накануне «Известия» сообщали, что Верховный суд России отменил оправдательный приговор «приморским партизанам» Вадиму Ковтуну, Алексею Никитину, Александру Ковтуну, Максиму Кириллову и Владимиру Илютикову. Ранее, 20 июля суд присяжных признал всех четверых невиновными в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья.