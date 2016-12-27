Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дело «приморских партизан» в третий раз направлено в краевой суд

Освобожденные в зале суда фигуранты дела могут быть взяты под арест

После отмены приговора по делу так называемых «приморских партизан» материалы вновь направлены на рассмотрение в краевой суд. Подсудимые в третий раз предстанут перед судом присяжных.

«Верховный суд направил материалы на новое рассмотрение на стадии судебного разбирательства. Это автоматически означает, что дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей», — приводит «Интерфакс» слова Олеси Моисеевой, адвоката одного из подсудимых, Максима Кириллова.

По словам защитника, новое рассмотрение дела может занять несколько месяцев. Освобожденные после оправдательного приговора летом 2016 года Алексей Никитин и Вадим Ковтун могут быть взяты под арест.

Накануне «Известия» сообщали, что Верховный суд России отменил оправдательный приговор «приморским партизанам» Вадиму Ковтуну, Алексею Никитину, Александру Ковтуну, Максиму Кириллову и Владимиру Илютикову. Ранее, 20 июля суд присяжных признал всех четверых невиновными в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья.

Читайте также:

Прокуратура опротестовала приговор по делу «приморских партизан»

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Дело «приморских партизан» в третий раз направлено в краевой суд

Освобожденные в зале суда фигуранты дела могут быть взяты под арест

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке