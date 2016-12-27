СМИ: Киссинджер разработает план примирения с РФ для Трампа

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер поможет избранному президенту Дональду Трампу наладить отношения с Россией
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разработает план налаживания отношений с РФ для избранного президента Дональда Трампа.
Об этом заявил Bild.
«По данным проведенного для европейских спецслужб анализа… новый президент США стремится снять с России санкции «по совету Киссинджера», – цитирует «РИА Новости» таблоид.
В частности, утверждает источник, на который ссылается издание, Киссинджер уже предложил план как решить вопрос с Украиной.
Он предложил оставить в покое тему Крыма, в обмен на гарантии спокойствия на востоке Украины. Но при этом признавать Крым российским Запад не будет.
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