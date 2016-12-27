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Глава минобороны Израиля призвал евреев к исходу из Франции

Авигдор Либерман возмутился инициативой Франции провести встречу глав МИД Израиля и Палестины

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман болезненно отреагировал на предложение Франции провести встречу сторон израильско-палестинского конфликта на высшем уровне с целью мирного урегулирования. Член правительства возмутился подобной инициативой, сравнив ее со знаменитым делом Дрейфуса, расколовшим французское общество в конце XIX века.

Израильские власти опасаются, что встреча во Франции, назначенная на 15 января, приведет к дополнительному голосованию Совета Безопасности ООН, которое перевесит в пользу компромиссного решения.

«Существует только одно различие между планами Парижа и делом Дрейфуса. Тогда судилище касалось только одного еврея, а сейчас – весь народ Израиля и все государство Израиль», — приводит слова Либермана Haaretz.

Глава минобороны также обратился к еврейской общине Франции с призывом уезжать на историческую родину, на свою землю.

«Возможно, это время сказать французским евреям – это не ваша страна, это не ваша земля, вы можете покинуть Францию и приехать в Израиль», — сказал министр.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Глава минобороны Израиля призвал евреев к исходу из Франции

Авигдор Либерман возмутился инициативой Франции провести встречу глав МИД Израиля и Палестины

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