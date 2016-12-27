Жителя Хабаровского края обвинили в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о нелегальном выводе денег в Латвию. Житель региона обвиняется в том, что создал подставную фирму, через которую проводились средства за неоказываемые в реальности услуги.

Инициатором уголовная дела стала хабаровская таможня. По данным ведомства, мужчина вывел за рубеж свыше 1,2 млрд руб.

Фирма подозреваемого была оформлена на его знакомую. За вознаграждение она заверяла документы, в частности договоры о грузоперевозках с латвийской компанией.

«В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей», — приводит текст сообщения таможни «РИА Новости».

Все проведенные по документам транспортные услуги на самом деле оказаны не были. В случае доказанной вины преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.