Память артистов ансамбля им. Александрова почтил Северный хор

Исполнением «Покаянной молитвы о Руси» почтил Государственный академический Северный русский народный хор память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова.

Как сообщил FlashNord источник в руководстве ансамбля, в Северном хоре состоялась минута молчания.



Коллектив отменил все новогодние представления.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море. Это произошло через несколько минут после его вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека. В их числе были артисты ансамбля им. Александрова и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Как писали «Известия», у следствия сейчас две основные версии катастрофы: некачественное топливо и перегрузка самолета.