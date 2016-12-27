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Память артистов ансамбля им. Александрова почтил Северный хор

Он исполнил «Покаянную молитву о Руси»

Исполнением «Покаянной молитвы о Руси» почтил Государственный академический Северный русский народный хор память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова.

Как сообщил FlashNord источник в руководстве ансамбля, в Северном хоре состоялась минута молчания.

Коллектив отменил все новогодние представления.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море. Это произошло  через несколько минут после его вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека. В их числе были артисты ансамбля им. Александрова и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Как писали «Известия», у следствия сейчас две основные версии катастрофы: некачественное топливо и перегрузка самолета.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Память артистов ансамбля им. Александрова почтил Северный хор

Он исполнил «Покаянную молитву о Руси»

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