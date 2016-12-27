В Южной Корее авиадебоширов решили бить током

К радикальному решению проблемы хулиганства на борту пассажирских самолетов пришли в Южной Корее. Компания Korean Air намерена ужесточить меры воздействия на дебоширов во время рейсов. Перевозчик готовится к выпуску инструкций, которые разрешают членам экипажа более широко применять электрошокеры.

В настоящее время применение шокеров возможно лишь в тех случаях, когда существует повышенная угроза безопасности перелета, жизни членов команды или пассажиров. В большинстве инцидентов использование спецсредств невозможно.



Korean Air собирается исправить эту ситуацию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Отныне перевозчик будет более жестко реагировать на случаи насилия на борту, количество которых за последние три года увеличилось более чем в два раза.