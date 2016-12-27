Полиция идентифицировала грабителя, ранившего пять человек в Москве

Полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу на западе Москвы в районе Кунцево и ранил 5 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, инцидент произошел в 1:30 по адресу улица Ельнинская, дом 22, корпус 2.



Злоумышленник, который подозревался в грабеже, оказал сопротивление при задержании. Он открыл стрельбу из неустановленного оружия и ранил пятерых человек, в том числе троих сотрудников полиции.



«Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена», — говорится в сообщении главка.



Принимаются меры к задержанию преступника.



Ранее сообщалось, что к месту инцидента прибыли бойцы спецназа.