Полиция идентифицировала грабителя, ранившего пять человек в Москве

В настоящее время принимаются меры к задержанию преступника
Полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу на западе Москвы в районе Кунцево и ранил 5 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, инцидент произошел в 1:30 по адресу улица Ельнинская, дом 22, корпус 2.
Злоумышленник, который подозревался в грабеже, оказал сопротивление при задержании. Он открыл стрельбу из неустановленного оружия и ранил пятерых человек, в том числе троих сотрудников полиции.
«Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена», — говорится в сообщении главка.
Принимаются меры к задержанию преступника.
Ранее сообщалось, что к месту инцидента прибыли бойцы спецназа.