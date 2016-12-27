Генпрокуратура даст оценку словам Рынски о жертвах крушения Ту-154

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что ведомство даст правовую оценку высказываниям светского обозревателя Божены Рынски, которая в своем Facebook поглумилась над смертью журналистов НТВ, погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черном морем.



По его словам, с запросом о проверке высказываний Рынски обратился член Общественной палаты России Артем Кирьянов.



«Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования», — цитирует слова Куренного агентство ТАСС.

Ранее на сайте петиций Change.org появилось обращение с требованием лишить Рынску российского гражданства и выдворить ее за пределы страны. К данной минуте петицию подписали 75 тыс. человек.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания светской журналистки как «уродливое проявление безумия» и назвал жесткую реакцию общественности «абсолютно понятной и оправданной».



Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение через несколько минут после взлета с аэродрома «Адлер» в воскресенье. На его борту находилось 92 человека, в том числе участники хора ансамбля имени Александрова, доктор Лиза, военнослужащие, журналисты НТВ, «Первого канала» и телеканала «Звезда».

