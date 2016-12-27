Лайнер выкатился за пределы ВПП в Гоа

Лайнер авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время подготовки ко взлету в аэропорту Даболим в Гоа.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на авиаперевозчика, Boeing 737-800, на борту которого находились 154 пассажира и семь членов экипажа, должен был вылететь в Мумбаи.

Отмечается, что все пассажиры, находившиеся на борту, были эвакуированы при помощи надувных спасательных трапов. 12 из них получили незначительные травмы, им оказывается медицинская помощь.



Причины инцидента устанавливаются. Аэропорт будет закрыт до 12.20 по местному времени (9.50) по Москве.



Напомним, в начале декабря в аэропорту Екатеринбурга пассажирский самолет также выкатился за пределы ВПП. Тогда никто не пострадал.

