Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Лайнер выкатился за пределы ВПП в Гоа

Незначительные травмы получили 12 человек

Лайнер авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время подготовки ко взлету в аэропорту Даболим в Гоа.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на авиаперевозчика, Boeing 737-800, на борту которого находились 154 пассажира и семь членов экипажа, должен был вылететь в Мумбаи.

Отмечается, что все пассажиры, находившиеся на борту, были эвакуированы при помощи надувных спасательных трапов. 12 из них получили незначительные травмы, им оказывается медицинская помощь.

Причины инцидента устанавливаются. Аэропорт будет закрыт до 12.20 по местному времени (9.50) по Москве.

Напомним, в начале декабря в аэропорту Екатеринбурга пассажирский самолет также выкатился за пределы ВПП. Тогда никто не пострадал.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Лайнер выкатился за пределы ВПП в Гоа

Незначительные травмы получили 12 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке